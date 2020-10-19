Ульяновск, , 06:38 — REGNUM В Ульяновской области к 2023 году планируют увеличить объём электронной торговли производителей с 0,3% до 20%. Об этом заявил губернатор региона Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам пленарного заседания форума «Сделано в Ульяновской области».

Говоря о перспективах развития, глава региона подчеркнул, что электронная коммерция — это «будущее торговли», она приобретает особое значение в условиях пандемии коронавируса. По словам губернатора, в настоящее время доля интернет-продаж в Ульяновской области составляет 0,3% от общего оборота.

«На ближайшие три года мы ставим перед собой амбициозные задачи: доля электронной торговли должна составить не менее 20%», — заявил Сергей Морозов.

Кроме того, по его словам, до 70% должно вырасти число магазинов, использующих электронные продажи, а число жителей, совершающих покупки через интернет, достигнуть 80%.

Власти рассчитывают, что в этой работе поможет созданный при региональной корпорации развития офис цифровой коммерции, в рамках которого акценты будут сделаны на брендировании, сертификации, маркировке, продвижении через региональную площадку. Кроме того, местным компаниям компенсируют затраты на комиссию маркетплейсов.

Отметим, в Ульяновской области будут утверждены типовые программы цифровизации отраслей. Ряд проектов уже в разработке, в том числе в медицине и социальной сфере, планируемый срок запуска продуктов — апрель 2021 года. Кроме того, на базе Ульяновского государственного университета планируется открыть «Академию ИКТ Хуавей», ориентированную на студентов, планирующих работать в инфокоммуникационных компаниях.