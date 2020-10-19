Москва, , 14:00 — REGNUM Международный сервис по обмену, хранению, переводам и оплате Chatex объявил о ребрендинге. Как пояснили в пресс-службе компании, с момента выхода сервиса в онлайн прошло 2 года. За это время операционные процессы и технологии компании полностью модернизировались. Сервис перешел на самый популярный на рынке и самый быстрый стандарт USDT ERC-20. Вдвое увеличилось число монет, с которыми работает биржа, — теперь их 10. В том числе Chatex начала работать с TON Crystal.

Новый маскот Chatex Chatex

Существенно обновился функционал и юзабилити необанка: около года назад появились ваучеры, которые впоследствии стали многоразовыми. Это дало пользователям возможность выписывать чеки на предъявителя и устраивать промоакции на неограниченную аудиторию.

Также появилась кастомизация кошелька, благодаря которой можно отключить в балансе криптовалюты, которые не интересны пользователю. С целью повышения наглядности в сервисе был добавлен относительный курс, точно показывающий возможную выгоду от сделки, и специальный калькулятор, который позволяет удобно рассчитать выводимую со счёта сумму и остатки средств в кошельке.

Chatex, рассказали в пресс-службе, позволяет свободно обменять криптовалюту на фиатные деньги и наоборот, а также несколько кликов перевести на другой счёт. При этом все переводы внутри платформы проходят мгновенно и бесплатно, как по номеру телефона, так и по юзернейму. Также запущена новая функция быстрых переводов для BTC, которой могут воспользоваться те клиенты, у которых нет времени ждать.

У пользователей появилась возможность пройти верификацию и получить за это доступ к дополнительным функциям сервиса. Трейдеры, которые верифицируются на площадке, повышают торговые лимиты и имеют возможность пользоваться реферальной программой.

На сайте появились образовательные материалы, а в сервисе — информация, которая поможет начать работать с криптовалютой даже новичку. Девиз необанка: «Простота, доступность, надёжность для всех» полностью отражает такую политику компании. Кроме того, отметили в Chatex, компания значительно улучшила службу клиентской поддержки.

«Мы много поработали над обновлением функционала. Пришла пора полностью изменить и стиль Chatex, повзрослеть и стать более серьёзным, — заявил генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. — С 18 октября полностью изменится визуальный стиль бренда, включая логотип, маскот, цвета бренда и tone of voice. Новое визуальное оформление ждёт сайт биржи, а также её аккаунты в социальных сетях. Изменения не поменяют основную задачу Chatex — дать миллионам людей во всем мире простой и безопасный доступ к криптовалютам».

Основная специализация Chatex — трансграничные переводы и обмен. 18 октября 2018 года продукт Chatex был впервые запущен на рынках СНГ и Африки. Сейчас необанком Chatex пользуются уже более 150 тысяч пользователей.