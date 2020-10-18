Москва, , 16:01 — REGNUM О том, как большой объем урожая нынешнего года повлияет на цены продуктов в магазинах, рассказали эксперты, их мнение 18 октября приводится в материале РИА Новости.

В магазине

Уточняется, что, по информации Минсельхоза, в настоящее время собрано 126,6 миллиона тонн зерна с 92% посевных площадей.

«Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году», — заявил по этому поводу глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Также указывается, что сбор овощей в России тоже будет больше обычного — 14 млн тонн, из которых 12,5 млн тонн — из теплиц.

При этом отмечается, что высокий урожай не скажется на ценах продуктов в магазинах из-за нескольких факторов.

Один из них — ослабление рубля, в результате чего произошло подорожание импортных сырья, оборудования, комплектующих и запчастей, используемых российскими производителями сельхозпродукции.

Кроме того, на цену продуктов в магазинах окажет влияние повышение тарифов на электроэнергию и дорожающее топливо. Так, цена бензина марки АИ-92 увеличилась с конца 2019 года на 2,1%, АИ-95 — на 2,4%, АИ-98 — на 2%, на дизельное топливо — на 0,5%.

При этом аграриям необходимо будет платить кредиты, которые были взяты под будущий урожай. В то же время продукты до привоза в магазин проходят длинный путь.

«Это неоднократные перевозки, хранение, фасовка, затраты оптовых посредников и торговых сетей», — отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова и указала, что на все эти звенья цепи поставки легла нагрузка в виде применения средств дезинфекции, связанная с пандемией коронавируса.

«Эти затраты включают в те розничные цены продуктов, которые оплачивает покупатель у кассы», — также добавила она.

Кроме того, подчеркивается, что представленных Минсельхозом для поддержки фермеров 280 млрд рублей явно недостаточно, и ещё существует проблема страхования в аграрном секторе, так как в данной отрасли высоки такие риски, как засуха, ливни, пожары.

«При таких условиях ждать падения цен на продукты не стоит, даже несмотря на небывалый урожай, делают вывод экономисты», — заключается в материале журналистов агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что поставки продукции российского агропромышленного комплекса в Китай за девять месяцев 2020 года увеличились на 24,1% в годовом выражении — до $2,8 млрд.