Москва, , 15:15 — REGNUM О причинах ослабления рубля рассказала аналитик ГК «ФИНАМ» («ФИНансовый Аналитик Москва») Анна Зайцева, также она дала прогноз по российской валюте на краткосрочную перспективу. Об этом 18 октября сообщает «Российская газета».

«Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен. В течение недели цена нефти марки Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту», — сказала Зайцева.

Кроме того, она указала, что санкции Евросоюза в отношении России не повлияли существенным образом на курс российской валюты, поскольку данный фактор в значительной степени уже был в котировках заложен и они, так как были приняты по отношению к узкому кругу лиц, затронули связи России экономического характера со странами ЕС.

Также аналитик уточнила, что в настоящее время на курс рубля оказывают стабилизирующее влияние валютные интервенции Банка России и Минфина, которые сдерживают его резкое ослабление.

«Что касается перспектив российской валюты, на наш взгляд, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной. Также большое значение будут иметь макропоказатели по ключевым экономикам за октябрь, поскольку на их основе можно будет оценить эффект от новых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом», — также отметила Зайцева, добавив, что данные явления являются общими для широкого спектра рисковых активов.

В то же время аналитик подчеркнула, что рубль может укрепиться в случае «отсутствия новых негативных факторов геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках». По мнению Зайцевой, курс доллара по отношению к рублю на следующей неделе будет составлять от 77 до 78,8 рубля, курс евро, как полагает аналитик, составит от 90,50 до 92,40 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты, заявил, что низкий курс рубля выгоден преимущественно российским экспортёрам.