Москва, , 14:47 — REGNUM Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений получила разъяснения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь идет о тарифах в сфере ЖКХ, которые будут устанавливаться в 2021—2023 годах.

В разъяснении ФАС сказано, что рост совокупной платы населения за услуги ЖКХ в период с 2021 по 2023 годы не должен превысить уровня годовой инфляции.

Уточняется, что предельное увеличение тарифов на электроэнергию для населения в стране должно соответствовать прогнозу социально-экономического развития России до 2024 года. Эксперты уже рассчитали, что рост должен составить не более 4% в год.

Согласно средней оценке, рос цен на газ в России в 2021 году составит 3,11%. В последующие два года — 3,15%.

Цены на связь могут вырасти на 3,7% в 2021 году. В 2022-м и 2023-м — на 4%. По оценке ФАС, удельный вес расходов населения на связь в потребительской корзине составляет порядка 3%.