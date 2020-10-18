Тюмень, , 11:42 — REGNUM Глава группы компаний Green House Светлана Волченко из Тюмени со своей идеей реформирования системы социального питания и создания научно-исследовательского центра пищевых инноваций получила положительные отзывы на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Светлана Волченко предлагает сделать питание в школах и больницах России гарантированно вкусным и полезным, создать школу здорового питания, которая будет заниматься подготовкой квалифицированных специалистов и их аттестацией с целью тиражирования данной успешной практики в другие регионы страны.

По её словам, как глава Green House, она располагает всеми необходимыми для реализации социальной франшизы ресурсами и воспользовалась возможностями форума «Сильные идеи для нового времени», чтобы обратить внимание на свою инициативу единомышленников, коллег, представителей власти.

«Практическое распространение по всей России нашего пилотного проекта по реформированию социального питания позволит обеспечить распространение достойного, качественного стандарта питания в социальной области. Этот проект касается каждого россиянина и относится ко всем национальным проектам России», — считает генеральный директор группы компаний Green House Светлана Волченко.

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» состоится в 11−12 ноября 2020 года в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус». Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Целью форума является консолидация 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу России, выработать стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик.

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