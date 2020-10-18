Ханты-Мансийск, , 10:01 — REGNUM Уральцы мало интересуются долгосрочной арендой недвижимости в Москве. Это следует из исследования интернет-сервиса для покупателей и арендаторов жилья ЦИАН.

Аналитики ЦИАН отмечают, что доля просмотров объявлений от общего количества по РФ из регионов Уральского федерального округа составляет 9%. Причём в основном это жители Ханты-Мансийского автономного округа. А именно, 2% просмотров объявлений от общего количества по стране приходится на югорчан.

В исследовании для каждого поискового запроса по IP-адресу был определён регион, из которого просматривалось объявление по долгосрочной аренде жилья, также принималось во внимание число жителей региона и число просмотров. К примеру, в Калужской области — один просмотр приходится на 33 жителя ежемесячно, в Санкт-Петербурге — один клик на 37 проживающих, в Югре — клик на 60 человек.

Согласно исследованию, чаще всего долгосрочной арендой недвижимости в Москве интересуются жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкирии, Югры, Тульской, Самарской и Нижегородской областей. Реже всего — жители Чукотки, Тувы, Хакасии, Алтайского края, Адыгеи и Курганской области.