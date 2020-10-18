Брюссель, , 08:25 — REGNUM Регуляторы Европейского союза не будут оспаривать сделку по поглощению производителя фитнес-браслетов Fitbit компанией Google. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

В ноябре 2019 года холдинг Alphabet (материнская компания Google) заключил сделку о приобретении большинства акций компании Fitbit за $2,1 млрд. В июле 2020 года стало известно, что регуляторы Евросоюза начали проверку этой сделки на соответствие антимонопольным требованиям.

Fitbit является одним из крупнейших производителей фитнес-браслетов, антимонопольщики опасаются, что сделка с Google может поставить в невыгодное положение других производителей подобных устройств. В частности, сторонние производители могут столкнуться с недобросовестной конкуренцией при попытке размещения своих приложений для управления фитнес-браслетами в магазине Google Play.

По данным Bloomberg, Европейская комиссия не направила компании Alphabet официального возражения с указанием потенциальных причин для блокирования сделки. Отмечается, что антимонопольное ведомство ещё может направить такое уведомление, однако это представляется маловероятным, так как у него останется очень мало времени для вынесения решения о сделке к крайнему сроку 8 января 2021 года.

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