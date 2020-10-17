Ханты-Мансийск, , 17:58 — REGNUM В Югре нефтегазовые компании переводят на удалённую работу 40−60% своих сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на дистанционный режим работы переведены более 60% работников предприятия. Отмечается, что благодаря корпоративной программе «Антивирус» на объектах данной компании не было массовых вспышек инфекции. В «Мегионнефтегазе» проводится тестирование сотрудников на коронавирус и проведено уже более 115 тысяч ПЦР-тестов.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» на удалённую работу переведён административно-управленческий персонал, или 40%. В случае введения режима повышенной готовности, есть возможность перевести на удалёнку 75% сотрудников, сообщают в компании.

В ООО «Газпромнефть-Хантос» с весны ведено чередование дистанционной и очной работы. Там созданы команда «А» и команда «Б».

"Одна команда работает в офисе, другая — удалённо. После тестирования на коронавирус сотрудники меняются. Вахтовики на месторождениях также проходят тестирование в созданных буферных зонах», — пояснили изданию в пресс-службе компании.

В «Сургутнефтегазе» все работают в обычном режиме. Но действует строгий контроль — термометрия, маски, перчатки, социальное дистанцирование.