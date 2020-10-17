Киев, , 17:00 — REGNUM Украина в настоящий момент обеспечивает продовольствием примерно 150 млн человек во всем мире.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Заявление чиновника сегодня, 17 октября, цитируют центральные украинские СМИ.

Высоцкий подчеркнул, что озвученная цифра подтверждена международными расчетами.

«Украина… кормит 150 млн мирового населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое — это реально достижимо», — сказал он, добавив, что стране нужна интеграция мировых технологий в производство и привлечения инвестиций.

Представитель правительства Украины отдельно отметил, что в условиях карантина во всем мире Киев сделал максимум, чтобы не остановить поставки продовольствия:

«Украина… осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии», — резюмировал Высоцкий.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году Украина получит урожай на 7−10 млн тонн зерновых меньше, чем планировалось изначально. Такой недобор связан как с пандемией коронавируса, так и с неблагоприятными погодными условиями — засухой, которая держалась все лето в южных областях страны. С учетом этого правительство подписало с импортерами меморандум, ограничив объем зерна, которое можно будет отправить на продажу.