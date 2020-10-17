Москва, , 16:07 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план по изменению делового климата в сфере экспорта товаров и услуг. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что правительство разработало дорожную карту трансформации делого климата в сфере экспорта товаров и услуг. Суть предложений в том, чтобы нормы, влияющие на деятельность российских компаний, работающих на экспорт, были бы изменены с учетом предложений бизнес-сообщества.

В план вошли мероприятия, направленные на модернизацию мер государственной поддержки, снятие барьеров на ввоз важных товаров из-за границы, некоторое смягчение требований валютного регулирования, а также цифровизацию экспортных процедур.

Органы государственной власти до конца 2020 года должны разработать и утвердить нормативные акты по улучшению реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Также должны быть готовы предложения по снижению тарифов на иностранное оборудование и сырье, которое используется в производстве товаров на экспорт. Должны быть внесены изменения в регулирование транспортировки продукции.

Предполагается, что, в случае успешной реализации плана, существенно упростится выход российских товаров и услуг на международный рынок.