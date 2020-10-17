Киев, , 16:11 — REGNUM О смене модели финансирования бюджетного дефицита на Украине рассказал эксперт Сергей Левченко в статье «Украина нашла фантастический способ справиться с бюджетом», опубликованной 17 октября РИА Новости.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

На смену схеме привлечения внешнего финансирования посредством продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под высокие ставки пришла иная схема, суть которой эксперт пояснил как печатание гривны и приобретение за данные средства облигаций ВГЗ, только не напрямую, а через коммерческие банки.

В этой связи, как пояснил эксперт, Национальный банк Украины в текущем году стал резко снижать ключевую ставку, которая ранее держалась на уровне 16,5−18% и размер которой к июню текущего года был доведен до 6%. С конца апреля Национальный банк Украины стал также раздавать коммерческим банкам «средние» и «длинные» кредиты рефинансирования под размер ключевой ставки, то есть 6%.

«Получив рефинансирование под шесть процентов, банк имеет полное право купить на полученные от НБУ деньги ОВГЗ, размещаемые министерством финансов, с доходностью на 3−3,5 процентного пункта выше ставки рефинансирования. При этом под новый кредит рефинансирования в качестве залога в НБУ банк может внести те же ОВГЗ. Круг замыкается», — пояснил эксперт.

По словам Левченко, банки именно так и делают, ввиду того, что получают, по его словам, безрисковый доход, так как приобретают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за взятые в кредит у Национального банка Украины (НБУ) деньги. Эксперт также отметил, что данный доход также является стабильным.

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Таким образом, за пять с половиной месяцев действия новой «схемы» Национальный банк Украины профинансировал покупку облигаций на сумму 38,4 миллиарда гривен.

По прогнозам Левченко, основной «праздник» начнется в ближайшие месяцы после проведения местных выборов.

«Рефинансирование, скорее всего, будет литься рекой, ОВГЗ размещаться в существенно больших объемах», — пояснил экономист.

Параллельно с этим, по словам эксперта, украинские банки сокращают финансирование реального сектора экономики, в то время как во всем мире в период пандемии возросла кредитная поддержка бизнеса.

По информации эксперта, по состоянию на конец августа 2020 года на Украине общий объем кредитования реального сектора находится на уровне ниже августа 2019 года, более того — ниже уровня 2015−2018 годов. Наращивание в дальнейшем эмиссионного финансирования бюджета и отсутствие поддержки реального сектора экономики будет иметь последствия для устойчивости гривны, которая, по словам эксперта, рискует в четвертый раз обвалиться.

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Напомним, в августе текущего года министерство финансов Украины реализовало ОВГЗ на сумму более 10 млрд гривен.