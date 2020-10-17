Сараево, , 14:44 — REGNUM Международный валютный фонд 16 октября опубликовал отчёт по изменениям показателей экономики для всех стран мира. Согласно прогнозам экспертов этого института, для экономики Боснии и Герцеговины пандемия коронавируса будет иметь серьёзные последствия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В МВФ указали, что ВВП Боснии и Герцеговины ещё больше пострадает от корона-кризиса, чем прогнозировалось раннее. Согласно новому глобальному отчёту, экономика Боснии и Герцеговины упадет на 6,5%. В весеннем прогнозе МВФ предсказывал, что снижение ВВП этой страны должно было составить 5%.

«Очень неясно, как будет развиваться пандемия и какие экономические последствия она вызовет. Хотя экономическая активность активизировалась после снятия ограничительных мер, мы все еще обеспокоены тем, что новые волны заражения могут вновь привести к замедлению экономики в период до конца текущего года», — заявил Эндрю Джуэл представитель МВФ в Боснии и Герцеговине.