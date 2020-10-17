Берлин, , 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет обязательно достроен, но когда именно — пока не известно. Об этом глава германского МИД заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Напомним, что на Западе инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным, который якобы был отравлен в Томске, пытаются использовать для того, чтобы остановить российско-германский проект газопровода «Северный поток — 2». В самой Германии ряд политиков считает, что от проекта надо отказаться, даже несмотря на то, что он практически завершен.

В интервью Мааса спросили, намерена ли Германия все же отказаться от «Северного потока — 2»? Министр иностранных дел Германии ответил отрицательно.

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен. Вопрос в том, когда», — сказал Маас.

Он также отметил, что решение о германской и евросоюзной энергетической политике принимаются в Европе, а не в США. Маас подчеркнул, что США реализуют свое право на независимую энергетическую политику, и Германия будет поступать точно также.