Сараево, , 15:05 — REGNUM Заместитель председателя Совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович, 16 октября приняла участие в видео-встрече с представителями Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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В своем выступлении министр Туркович заявила, что Босния и Герцеговина ценит приверженность МВФ и Всемирного банка развитию и поддержанию наиболее уязвимых стран и оживлению экономики во всем мире, а также оказанию помощи компаниям, пострадавшим от спада деловой конъюнктуры и финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Она подчеркнула, что глобальная пандемия COVID-19 показала, что ни одна страна не может быть изолирована от других, и отметила, что МВФ помог Боснии и Герцеговине и другим странам мира увеличить расходы на здравоохранение и закупить достаточное количество медицинского оборудования.