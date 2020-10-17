Москва, , 13:57 — REGNUM Интересные факты о раздельном сборе мусора приводит издание LIFE.ru в публикации, полный текст которой предлагаем вашему вниманию.



Разделить мусор и сохранить планету не так сложно. Ответственный подход к потреблению в Москве уже стал частью привычного обихода. После разделения отходов дома во дворе полезное отправляется в синий контейнер, непригодное для переработки — в серый. Есть целая наука гарбология (от англ. garbage — «мусор»), или мусороведение, — это отдельное направление экологии, которое занимается изучением мусорных отходов и методов их утилизации.

Суть разделения мусора в экономии природных ресурсов. Собранное сырьё потом получает вторую жизнь, а окружающая среда — меньше ущерба от потребительского инстинкта человека. К примеру, одна тонна макулатуры даёт 750 кг новой бумаги, из 20 тонн металла можно собрать 14 автомобилей, а сохранённой при переработке одной алюминиевой банки энергии хватит, чтобы телевизор работал три часа. Вот некоторые занятные факты о раздельном сборе мусора.

Тонна стеклобоя из синего контейнера заменяет 250 кг кальцинированной соды, 250 кг известняка, 50 кг доломита и 700 кг песка, а вторичное производство стекла в четыре раза уменьшает расход топлива и экономит до 6% электроэнергии.

Энергии, сохранённой при переработке полкило стали, достаточно для работы лампочки в 60 Ватт в течение суток, а переработка тонны пластика сбережёт энергию, соответствующую 3800−7600 литрам бензина.

Стекло не теряет своих свойств, и его можно повторно использовать и перерабатывать много раз. Производство нового стекла из сданного нами стеклобоя позволяет сократить загрязнение воздуха на 20%, а загрязнение воды — на 50%!

Каждая тонна переработанной бумаги, картона и гофрокартона сохраняет 17 деревьев.

В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах есть экотакси — специальные авто, которые забирают на переработку ваш раздельно собранный мусор. Подобные сервисы кроме двух столиц есть, к примеру, в Челябинске и Перми, где они существуют ещё с 2013 года.

Бумага, картон, пластик, металл и стекло — это полезные вторичные ресурсы, которые москвичи складывают в синий контейнер. А пищевые отходы, испачканные и непригодные к переработке вещи отправляются в серый. В эти контейнеры не стоит бросать ртутные термометры и энергосберегающие лампы, батарейки и аккумуляторы — их собирают в специальных приёмных пунктах.

Всю важную и актуальную информацию о программе раздельного сбора отходов Департамент ЖКХ Москвы размещает на сайтечистая-москва.рф. Там можно ознакомиться с полезными советами по сортировке мусора, перейти по ссылкам на публикации о раздельном сборе в СМИ, узнать, где находится ближайший пункт приёма батареек, лампочек, градусников и т.д.

Только за первое полугодие работы программы на переработку отправили 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% превышает показатели за аналогичный период прошлого года — тогда для переработки удалось собрать всего 257 тысяч тонн.

Гарбология (от англ. garbage — «мусор»), или мусороведение, — это отдельное направление экологии, которое занимается изучением мусорных отходов и методов их утилизации.

В Германии, стране — лидере по переработке мусора среди стран ЕС, в сфере обращения с отходами работает более 270 000 человек, а годовой оборот отрасли достигает около 70 млрд евро. Организацией сбора, сортировки и утилизации отходов там занимаются как частные, так и муниципальные предприятия.

Из вторичного сырья, которым мы наполняем синие контейнеры, делают множество полезных вещей. Например, из макулатуры изготавливают серую туалетную бумагу, яичные ячейки и коробки, стаканчики под рассаду, утеплитель, потолки для офиса, искусственный снег для киносъёмок и т.д. Из переработанного пластика получаются новые стулья, ковры и даже подушки, из ПЭТ-бутылок могут произвести синтепон для курток, а из упаковки Tetra Pak можно получить шариковую ручку.

Отходы в Москве из разных баков вывозят разные мусоровозы. На каждой спецмашине имеется надпись с указанием категории отходов, которые она перевозит, — вторсырьё или смешанные. (https://www.mos.ru/news/item/70528073/) Все мусоровозы оборудованы ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, какие отходы куда в итоге попадают. А при въезде на площадку мусоросортировочного комплекса машины проходят визуальный и радиационный контроль.

Подготовленные для синего контейнера пластиковые ёмкости нужно промыть и уменьшить в объёме (смять или порезать на фрагменты), чтобы мусоровозы не возили лишний объём отходов. Этикетки с бутылок и крышечки по возможности лучше удалить.

Из старого пластика можно изготовить новую одежду — это могут быть флисовые куртки и другие предметы гардероба из синтетического волокна, сырьём для которого послужили переработанные пластиковые бутылки. Такую одежду шьют популярные бренды: Nike, Levi’s, Asics, Topshop, Marks&Spencer, H&M и другие.