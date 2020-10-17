Ташкент, , 13:48 — REGNUM Видеоселекторное совещание, посвященное мерам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке состоялось 16 октября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.

По информации пресс-службы главы Узбекистана в республике за последние девять месяцев цены на растительное масло выросли на 26%, а сахар подорожал на 23%, несмотря на то, что в мире он подешевел на 5%.

«Люди, особенно малообеспеченные граждане будут довольны, если мы увеличим поставки продовольствия и стабилизируем цены на рынке», — отметил президент Узбекистана в ходе совещания.

В этих целях каждый глава области, района, города должен иметь точные расчеты потребностей населения в таких продуктах, как мясо, яйца, мука, масло, сахар, рис, картофель, морковь и лук, а также — о поставщиках данной продукции сроком до мая 2021 года. Также сообщается, что в каждом регионе создадут фонды продовольственной безопасности.

«За счет средств фонда руководители регионов с привлечением предпринимателей наладят ввоз основных видов продуктов питания из других регионов или зарубежных стран в те регионы, в которых чувствуется нехватка продукции. Предприниматели, участвующие в таких поставках, получат компенсацию по процентам кредита за счет Фонда по поддержке предпринимательства», — сообщает пресс-служба главы республики.

Главы областей, регионов и городов Узбекистана, а также руководители секторов будут отчитываться перед населением о системе продовольственного обеспечения, а также об условиях и ценах на рынке.

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Напомним, по итогам января-сентября 2020 года продовольственные товары в Узбекистане по данным государственного комитета по статистике подорожали на 7,5%.