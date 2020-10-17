Ташкент, 17 октября 2020, 13:48 — REGNUM Видеоселекторное совещание, посвященное мерам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке состоялось 16 октября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.
По информации пресс-службы главы Узбекистана в республике за последние девять месяцев цены на растительное масло выросли на 26%, а сахар подорожал на 23%, несмотря на то, что в мире он подешевел на 5%.
В этих целях каждый глава области, района, города должен иметь точные расчеты потребностей населения в таких продуктах, как мясо, яйца, мука, масло, сахар, рис, картофель, морковь и лук, а также — о поставщиках данной продукции сроком до мая 2021 года. Также сообщается, что в каждом регионе создадут фонды продовольственной безопасности.
Главы областей, регионов и городов Узбекистана, а также руководители секторов будут отчитываться перед населением о системе продовольственного обеспечения, а также об условиях и ценах на рынке.
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Напомним, по итогам января-сентября 2020 года продовольственные товары в Узбекистане по данным государственного комитета по статистике подорожали на 7,5%.