Киев, , 12:16 — REGNUM На Украине более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности были выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 16 октября заявил глава госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

Чиновник отметил, что его ведомство завершает формирование электронного реестра земель Украины.

«В следующем году мы покажем всех — регистрацию, когда получили, когда были при должности, на кого оформляли, на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых оформляли, их кумовьев, братьев и сестер», — добавил он.

Например, отметил Лещенко, в Винницкой области (базовый регион для предыдущей украинской власти) с 2014 года было выведено более 80 тысяч гектаров земли в частные руки и стоят за этим всего пять семей, связанных между собой.

Он уточнил, что на сегодня более 300 уголовных производств по бесплатной приватизации земель уже сформированы и предоставлены правоохранительным органам.

ИА REGNUM напоминает, что летом следующего года на Украине должен заработать официальный рынок земли.