Киев, , 12:55 — REGNUM Председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел Казахстана Аскар Шокыбаев в Киеве встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным, сообщает 16 октября пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества двух государств, среди которых выделили агропромышленный комплекс, машиностроение и фармацевтику. Обсуждая данные отрасли, Шокыбаев уточнил, что в первую очередь речь идет о создании на территории Казахстана совместных предприятий для снабжения готовой продукцией рынков соседних государств.

В свою очередь Дмитрий Енин подтвердил готовность Киева к проведению в ближайшее время очередного заседания двусторонней Межгосударственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также к переговорам между Украиной и Казахстаном по вопросам транспорта и коммуникаций.