Тулун, Иркутская область, , 10:06 — REGNUM Знаменательное событие произошло сегодня, 17 октября, в иркутском городе Тулуне, пострадавшем от мощнейшего наводнения. Как сообщает пресс-служба областного правительства, 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир.

В Тулуне 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир Пресс-служба правительства Иркутской области

Новосёлов поздравили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и начальник ВСЖД Василий Фролов. Две блок-секции из 50 квартир для учителей, врачей и работников культуры возведены в рамках сотрудничества правительства региона и ОАО «РЖД».

"Эти дома были построены в кратчайшие сроки — меньше, чем за год. Строители и компания «РЖД», которая финансировала работы, сделали всё, чтобы вы как можно скорее забыли о том страшном наводнении, которое было в 2019 году. Тогда многие из вас лишились жилья, имущества, не знали, как жить дальше.

Исполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина, областное руководство, многие предприятия и коммерческие структуры активно включились в работы по ликвидации последствий наводнения. Вы сами видите, как преобразился ваш город, сколько уже построено и отремонтировано: новая школа, больница, жилые дома, благоустроена улица Ленина.

Сегодня ключи от квартир мы передаем людям, работающим в социальной сфере, мы заинтересованы в кадровом потенциале, чтобы люди приезжали и возвращались в город, чтобы Тулун дальше жил и развивался», — подчеркнул губернатор.

Как пояснила вице-мэр Тулуна Елена Абрамова, 10 из 50 квартир остаются в резерве для молодых специалистов, которые будут приезжать на работу в Тулун, остальные новоселы занимаются оформлением документов. По ее мнению, для людей служебное жилье — это важнейший фактор, чтобы остаться в городе.

Строительство четырех жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске, в каждом из которых по 25 квартир, стартовало в феврале 2020 года со сдачей в эксплуатацию в 2021 году. После обращения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к руководству РЖД сроки строительства были сокращены. В настоящее время в двух блок-секциях работы полностью завершены.

Квартиры с полной внутренней отделкой. В подъездах установлены лифты, подъемники для маломобильных граждан, в каждом жилом помещении есть электроплита, а также нагреватели для воды на случай отключения центрального горячего водоснабжения. Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей — канализации, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, выполнено благоустройство территории. Документы на право собственности получены. Еще два дома будут готовы к концу года. В них будут жить специалисты ОАО «РЖД».

"Мы стремимся создать людям хорошие условия для жизни и работы, решить социальные вопросы. Только совместными усилиями мы сможем помочь городу, пострадавшему от такого страшного наводнения. На строительство всех четырёх домов направлено 650 млн рублей. Также на условиях софинансирования ОАО «РЖД» участвует в возведении в Тулуне школы на 1275 мест.

Компания выделит средства, покрывающие половину стоимости строительства, порядка 750 млн рублей. Ожидается, что новая школа откроется 1 сентября 2021 года», — пояснил начальник ВСЖД Василий Фролов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось летом 2019 г. после продолжительных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали жители Тулуна, Нижнеудинска и других населённых пунктов. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье, чтобы помочь решить проблемы людей, необходимые поручения получили и власти региона.