Тегеран, , 13:33 — REGNUM Отдел по связям с общественностью иранской авиакомпании IranAir объявил о возобновлении полетов в немецкий город Кельн с 30 октября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 октября.

Данный рейс, несущий номер 729, вылетает из Международного аэропорта имама Хомейни (IKIA) в 17:40 по пятницам каждую неделю и прибывает в аэропорт Кельна в 21:00 по местному времени.

Обратное отправление совершается в тот же день рейсом № 728 в 22:30 по местному времени из аэропорта Кельна. Самолёт приземляется в международном аэропорту имама Хомейни (IKIA) в 6:15 утра в субботу.

«Иранская авиакомпания IranAir еженедельно осуществляет рейсы в три аэропорта Франкфурта, Кельна и Гамбурга», — отметили в Отделе по связям с общественностью авиакомпании.