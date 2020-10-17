Тегеран, , 14:32 — REGNUM 16 октября посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Швеции Ахмад Масумифар и статс-секретарь министра бизнеса, промышленности и инноваций Швеции Эмиль Хегберг рассмотрели возможности и пути развития двусторонних отношений, а также подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны обсудили пути развития торговых отношений между Ираном и Швецией. Представители высоко оценили текущее состояние двустороннего сотрудничества в различных сферах, выразив надежду на дальнейшее его расширение в будущем.

Они также подчеркнули важность укрепления сотрудничества между малыми и средними предприятиями в области технологий, инноваций, транспорта и охраны окружающей среды.

Проведение заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству также обсуждалось обеими сторонами, выразившими готовность провести по данному вопросу дополнительные консультации.