Москва, , 22:28 — REGNUM Падение рубля сильнее всего ударило по перерабатывающей промышленности России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

Экономист напомнил, что станки и оборудование в России импортируются. Поэтому падение рубля — это удар в первую очередь по обрабатывающей промышленности, работающей на внутренний рынок: цены на продукцию повышать сложно из-за падения реальных доходов населения, а расходы, связанные с закупкой оборудования растут.

«Регулярная девальвация рубля — это простое и быстрое решение для бюджета и сырьевых компаний, но простые и быстрые решения имеют свою цену. Этой ценой является рост инфляции, падение реальных доходов населения и удорожание импорта. Если польские яблоки и финский сыр мы еще можем как-то импортозаместить, то с промышленным оборудованием ситуация тяжелее: это более сложный процесс, который требует инвестиций в НИОКР и улучшения инвестиционного климата», — сказал Манкевич.

Также экономист указал, что Россия нуждается в притоке зарубежных инвестиций и технологий, но тех же инвесторов привлечь становится сложнее, когда национальная валюта каждые 2−3 года теряет 20−30%. Девальвация же снижает инвестиционную привлекательность рынка, поскольку обесценивает инвестиции.

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