Москва, , 22:34 — REGNUM Наживаться на спекулятивной игре против рубля в России выгоднее, чем вкладывать средства в реальную экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

По его словам, непредсказуемость курса рубля делает невыгодным инвестирование в России. Ведь предприниматели не могут прогнозировать, когда окупятся их вложения.

«Очевидно одно: играть против рубля — это замечательное и выгодное занятие. В то время как заниматься реальными инвестициями это дело чрезвычайно рискованное и неблагодарное. Потому что эти девальвации — бесконечные. Только одно здесь определённое — потребительский спрос снижается. А кто же будет на снижающемся спросе развёртывать крупномасштабные капиталовложения? Бизнес должен получить гарантии, что спрос не будет проваливаться в бездну, а девальвации ведут к его провалу», — сказал Колташов.