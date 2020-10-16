Москва, , 22:30 — REGNUM Падение курса рубля мешает притоку инвестиций в экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

Проблемой номер один от падения курса рубля для экономики, по мнению Колташова, является неопределённость, непредсказуемость перспективы дальнейшего падения российской валюты.

«Нынешняя девальвация показала, что с точки зрения инвесторов, ориентирующихся на внутренний спрос, существует одна огромная проблема — это постоянная нестабильность рубля. Вы не знаете, что и когда у вас окупится. Из-за этой постоянной непредсказуемости курса рубля, который то падает, то растет и у которого диапазоны колебаний просто огромны, и никто не делает ничего для того чтобы рубль был стабилен. Я имею ввиду не вливание валюты Центробанком, а удары по рукам спекулянтам и тем, кто выводит капитал в офшоры. Вот с чего нужно начать», — сказал Колташов.