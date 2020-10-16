Москва, , 22:26 — REGNUM Падение рубля осенью 2020 года не привело к росту экспорта из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

Об этом говорит официальная статистика, отметил экономист. В то же время снижение курса российской валюты ударило по благосостоянию граждан.

«Падение рубля второй раз понижает доходы населения и выгодно только для экспортёров. Но что-то объёмы экспорта в 2020 году от этих двух девальваций не выросли — они падали. У нас под давлением внешняя торговля, а Мантуров говорит, что эта девальвация полезна. Она не полезна. Она демонстрирует множество проблем», — сказал Колташов.