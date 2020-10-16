Москва, , 22:24 — REGNUM В 2020 году произошло уже две девальвации рубля, причём вторая из них происходила в условиях, когда рубль не должен был падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

По словам, экономиста, первая девальвация рубля произошла весной 2020 года и была связана с падением мировых цен на нефть и других сырьевых товаров. Поэтому этот процесс выглядел вполне логичным.

«Но вторая девальвация произошла в условиях ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара. В этой ситуации цены на нефть даже повысились немного. Поэтому нынешняя девальвация, о которой Мантуров заявил, произошла в позорной ситуации, когда рубль должен был укрепляться. Цены на нефть поднялись, ситуация в экономке начала подавать признаки оживления. Когда российский внутренний туризм получил хорошие импульсы, и было много позитивных моментов, и на этом фоне рубль просто рухнул. Сказать, что это замечательно, нельзя», — заявил Колташов.