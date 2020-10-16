Белград, , 22:10 — REGNUM Восстановление экономики Сербии после падения во втором квартале, вызванного пандемией коронавируса, является более интенсивным, чем согласно первоначальным оценкам, благодаря оперативной реакции сербских властей, в соответствии с отчётом миссии Международного валютного фонда по итогам официальных переговоров с делегацией Республики Сербия. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Официальные переговоры Сербии и миссии МВФ в рамках пятого и последнего полугодового рассмотрения действующего Инструмента по координации политики (ИПК) завершились встречей, которая состоялась в видеоформате.

По сравнению с октябрьским отчетом под названием «Мировые экономические перспективы» (WEO), который был представлен во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, прогноз роста экономики Сербии на этот год был значительно улучшен.

Напомним, что международный валютный фонд в обновленном октябрьском отчете подсчитал, что экономический спад Сербии к концу года будет ниже, чем прогнозировалось в апреле, и составит 2,5%, несмотря на усиление ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. МВФ также прогнозирует, что в следующем году сербская экономика вырастет на 5,5%.