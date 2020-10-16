Москва, , 22:18 — REGNUM Падение курса рубля наряду с положительными аспектами для экспортёров несёт в себе ряд отрицательных моментов для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

По его словам, рост доходов экспортёров за счёт падения курса национальной валюты происходит на фоне падение доходов основной части населения.

«Ослабление рубля действительно помогает экспортёрам, но ценой такого стимула является общее снижение благосостояния граждан за счет роста потребительской инфляции. Девальвация — универсальное лекарство, но оно довольно горькое», — сказал Хестанов.

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