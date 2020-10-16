Рим, , 20:05 — REGNUM Итальянская экономика, как и ожидалось, демонстрирует тенденции к восстановлению, заявил в пятницу, 16 октября, глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

При этом возвращения к докризисному уровню не следует ожидать ранее, чем через два года, считает он.

Точные прогнозы в нынешней ситуации давать затруднительно, эпидемия развивается малопредсказуемым образом, добавил Виско.

По данным на 16 октября, в Италии умерли 36 427 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 55 (днем ранее — на 83). Выздоровели 247 872 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1908 (днем ранее — на 1899). Число подтвержденных носителей выросло на 10 010 (днем ранее — на 8804). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Было проведено чуть более 150 тысяч тестов, положительный результат — у 6,66% (накануне — 5,4%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 391 611. В настоящее время заражены 107 312 человек — на 8046 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в девять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их).

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.