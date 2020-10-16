Москва, , 22:08 — REGNUM Наряду с пользой для отдельных компаний падение курса рубля несёт и негативные последствия для экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

«Формально он прав. Но важно не забывать об оборотной стороне. Около третьи потребительской корзины россиянина — импортные товары. Плюс во многих российских товарах есть иностранная компонента», — сказал Хестанов.

Поэтому ослабление курса рубля автоматически приводит к росту стоимости и росту потребительской инфляции. Из-за этого падает благосостояние людей.