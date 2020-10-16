Москва, , 22:07 — REGNUM Падение курса рубля действительно выгодно ряду компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

По его словам, если говорить о компаниях, которые не используют в своей работе зарубежные комплектующие, то позиция Мантурова является оправданной. Поскольку низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках.

«Я 1998 год застал взрослым человеком. Когда рубль ослаб, то это было мощным импульсом, который помог возродить многие сектора российской промышленности. Пищевая промышленность получила поддержку», — сказал Хестанов.

При этом экономист подчеркнул, что для простого населения падение курса рубля приводит к сокращению реальных доходов.

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