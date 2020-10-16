Москва, 16 октября 2020, 19:51 — REGNUM В пятницу, 16 октября 2020 года в Москве стартовал полуфинальный онлайн-хакатон «Цифрового прорыва» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
За выход в финал и призовой фонд в 3 млн рублей будут бороться 164 IT-команды. Все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за ходом соревнования, а также за деловой программой с участием ведущих IT и бизнес-экспертов.
В течение 48 часов участники в режиме нон-стоп будут создавать цифровые продукты, в этом им будут помогать трекеры и эксперты, поддерживая связь с командами дистанционно из центрального медиа-хаба. Параллельно в прямом эфире конкурса пройдет насыщенная деловая программа - ток-шоу, public talk, дискуссии, мастер-классы и интервью с ведущими экспертами IT-рынка на актуальные темы: от цифровой трансформации до IT-бизнеса, от трендов в продуктовом дизайне и разработки до технологий в PR.
Участники хакатона будут решать актуальные кейсы от крупных госкорпораций, региональных органов власти, а также представителей малого и среднего бизнеса. В числе направлений: Big Data & AI, цифровизация, EdTech, CRM и другие актуальные тематики.
Среди кейсов — EdTech-задача от ПАО Сбербанк. Участникам предстоит разработать конструктор учебных модулей для образовательной платформы СберКласс.
Газпромбанк предоставил кейс по созданию CRM-системы, автоматизирующей рутинные деловые процессы. Задача от АО «Почта России» — разработать приложение для фиксации сделок, которая поможет защитить стороны от мошенничества. По заданию от Госкорпорации «Росатом» участникам предстоит создать систему для оптимизации планирования при строительстве. А для ПАО «Россети» команды разработают приложение, которое поможет управлять техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.
Среди региональных кейсов — задача от Департамента цифрового развития Владимирской области по созданию приложений, которые сделают город доступней для людей с ограниченными возможностями здоровья. Департамент цифрового развития Воронежской области предложил командам разработать IT-систему для управления потоками задач сотрудников и подведомственных организаций, которая поможет быстрее оказывать услуги населению. А для Департамента информационных технологий Москвы участники создадут инструменты для выявления очагов распространения инфекций с помощью анализа больших данных.
Еще одна задача, связанная с Big Data — от стартапа «MyPoint». Компания предложила участникам создать умную систему для распределения заказов между курьерами.
Также в рамках полуфинала состоится круглый стол «Цифровая трансформация и зрелость в условиях цифрового неравенства регионов ЦФО» при участии представителей органов исполнительной власти, Министерств, департаментов информатизации и связи, а также представителей IT-сообщества. В формате открытого диалога участники встречи обсудят перспективы внедрения решений участников хакатона и сформулируют единую цифровую повестку в рамках кросс-регионального взаимодействия в ЦФО.
По итогам хакатона победители разделят призовой фонд в 3 млн рублей и получат призы от партнеров. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до реализации.
В жюри конкурса: Андрей Ивашенцев (Yode Group, основатель конференции MIXR — Mixed Reality Conference), Александр Зейтц (Генеральный директор Zeytz), Сергей Маслов (Директор департамента маркетинга ОАО «МТТ»), Кирилл Чирясов (Заместитель Генерального директора по цифровым технологиям Русская Медиагруппа), Виталий Чесноков (СЕО QSOFT), Александр Щербина (Founder в ITECH. group) и другие именитые представители отрасли.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», «Общероссийского народного фронта», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.