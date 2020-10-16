Пекин, , 19:35 — REGNUM В Китае в сентябре текущего года более, чем на четверть в годовом выражении вырос объем прямых иностранных инвестиций, который в абсолютных цифрах превысил показатель в 99 млрд юаней (14,25 млрд долларов). Об этом 16 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на данные Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что прирост таких инвестиций в стране наблюдается уже шестой месяц подряд, и за девять месяцев текущего года их объем увеличился более, чем на 5%, достигнув показателя почти в 719 млрд юаней. Наибольший приток инвестиций в 26% отмечен в высокотехнологической сфере, а в сфере услуг он составил 15%.

Среди иностранных государств — источников инвестиций министерство отмечает Великобританию с ростом в 150% и Нидерланды — почти 33%. Сообщается, что увеличение прямых иностранных инвестиций является одним из результатов принятых в стране мер по борьбе с эпидемией.