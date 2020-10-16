Пекин, , 19:28 — REGNUM К концу 2020 года в Китае ожидается увеличение количества гражданских аэропортов до 241; к этому времени в стране появится еще 41 взлетно-посадочная полоса и почти 2,3 тыс. мест для стоянки самолетов в аэропортах. Об этом 16 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Управлением гражданской авиации (УГА) КНР.

Зал ожидания

Достигнутые результаты обусловлены приоритетом качественного развития системы пассажирских авиаперевозок в 13-й пятилетке (2016 — 2020 гг.). В этот период, согласно планам развития страны, в отрасли был достигнут значительный рост объемов инвестиций и темпов строительства.

По данным УГА, Китай остается на втором месте в мире по размерам рынка гражданской авиации. В 2019 году объем пассажирских перевозок в нем достиг 660 млн человеко-раз и по сравнению с показателями предыдущего года увеличился почти на 8%. К концу прошлого года в КНР насчитывалось 238 аэропортов.