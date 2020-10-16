Москва, , 19:19 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре 2020 года выросли на 0,6%, а в сравнении с сентябрём прошлого года — в среднем не изменились. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по сентябрь текущего года цены промпроизводителей выросли на 0,7%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 4,6%.

По данным Росстата, в сентябре в добыче полезных ископаемых цены на природные алмазы при поставках на внутренний рынок выросли на 69,2%, серебряные руды подорожали на 32,5%, природный горючий газ — на 18,3%, доменный железорудный агломерат — на 15,9%, железорудный концентрат — на 14,4%, цинковые концентраты — на 10,9%.

В обрабатывающих производствах отмечен существенный рост цен в металлургии: необработанное или полуобработанное серебро стало дороже на 36,2%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов — на 13%, легированная сталь в слитках и прочих первичных формах и полуфабрикаты из неё — на 11,5%, необработанный никель — на 10,1%.

В производстве неметаллической минеральной продукции заметно подорожали кровельные и гидроизоляционные материалы — на 18,1%, листовое стекло — на 8,1%, стеклопакеты — на 8%.

В производстве химических веществ и химических продуктов отмечено увеличение цен на ксилолы — на 18,8%, этиленгликоль и стирол — на 13,2%, полимеры пропилена в первичных формах — на 10,7%, оксиды цинка — на 10,3%, пропилен — на 10,2%.

В то же время зафиксировано снижение цен на ряд нефтепродуктов. Так, нефтяные парафины подешевели на 12,2%, прочие тяжёлые дистилляты, не включенные в другие группировки, — на 7,3%, автомобильный бензин — на 4%, дизельное топливо — на 3,8%.