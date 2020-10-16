Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM Нижегородская транспортная прокуратура выяснила, что упавший в Волгу в Кстовском районе легкомоторный самолет SuperPetral LS не имел сертификата летной годности. Об этом сегодня, 16 октября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Также стало известно о том, что пилот разбившегося гидросамолета не уведомил о запланированном полете региональный Центр организации воздушного движения, что тоже является грубейшим нарушением правил безопасности.

Кроме того, прокуратура уличила в нецелевом использовании земли собственника участка, с которого осуществлен взлет потерпевшего крушение авиасудна.

По имеющейся информации, этот земельный надел относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, на котором была незаконно организована взлетно-посадочная площадка, ангар, воздушные судна и ремонтная мастерская для их обслуживания.

В связи с этим в отношении собственника нелегального «аэродрома» возбуждено дело по статье «Нецелевое использование земельного участка» Кодекса об административных правонарушениях.

ИА REGNUM напоминает, что 27 сентября 2020 года близ деревни Михальчиково Кстовского района Нижегородской области в Волгу упал гидросамолет SuperPetral LS. В результате крушения погибли пилот и пассажирка авиасудна.

По данному факту Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, водного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».