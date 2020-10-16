Ханты-Мансийск, , 18:59 — REGNUM В бюджете Югры уточнены доходы в сторону увеличения. Это сократит дефицит в казне региона на 6 млрд рублей, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Дефицит бюджета Югры сократится до 43,7 млрд рублей. Профицит образовался за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета РФ и доходов от размещения временно свободных средств регионального бюджета. Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что доходы будут направлены на антиковидные мероприятия, дорожную деятельность, возмещение фактически понесённых затрат транспортниками и региональным оператором по обращению с отходами.

Проект изменений в бюджет автономного округа на 2020 год направлен на рассмотрение депутатам думы ХМАО.

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