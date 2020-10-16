Ярославль, , 18:23 — REGNUM Прокуратура города Ярославля провела проверку законности действий акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» при осуществлении расчётов с населением за горячее водоснабжение. По результатам проверки ТГК-2 была вынуждена вернуть более 3,2 млн рублей 108 тысячам потребителей.

Как говорится в сообщении контролирующего органа, установлено, что в межотопительный период 2020 года компания ТГК-2, являющаяся одним основных поставщиков горячего водоснабжения в Ярославле, производила отключения и ограничения подачи горячей воды ввиду проведения ремонтных работ. При этом, предполагаемый законом перерасчёт был сделан лишь отдельным потребителям, обратившимся в компанию с соответствующими заявлениями.

В адрес ТГК-2 прокуратурой города Ярославля было направлено представление, организация была вынуждена произвести перерасчет платы за горячее водоснабжение за период с мая по сентябрь 2020 года.