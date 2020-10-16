Брянск, , 18:00 — REGNUM Промышленную площадку под расширение производства техники выбрало белорусское ОАО «Амкодор» в Брянской области. Новый комплекс разместится на территории бывшего завода по изготовлению железобетонных изделий в посёлке Большое Полпино, сообщили 16 октября в пресс-службе правительства региона.

По словам и. о. заместителя губернатора Брянской области Николая Лучкина, белорусский холдинг начал работу по подготовке документов для оформления данной площадки в собственность. Площадь помещений бывшего завода ЖБИ составляет почти 120 тысяч кв. м. Инвестор проведёт капитальный ремонт площадки, установит новое современное оборудование и планирует к новому году запустить часть производства, причём это будет продукция ранее не выпускавшаяся в России.

«Также в ОАО «Амкодор» не отказываются от приобретения с аукциона территории Новозыбковского машиностроительного завода. Пока там идёт оценка имущественного комплекса», — уточнили в пресс-службе.

ОАО «Амкодор» планирует сделать в Брянской области полный комплекс производства дорожно-строительных машин.

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