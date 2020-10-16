Москва, , 17:50 — REGNUM Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба ведомства.

Дом Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Как уточняется, проект был подготовлен и внесён в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, озвученным 14 октября на совещании с членами правительства.

Программа субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 12 октября в рамках программы было заключено 224,4 тысячи кредитных договоров на общую сумму 630,8 млрд рублей, использовано около 70% запланированного лимита программы в 900 млрд рублей.

По оценкам ведомства, продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей — в ноябре-декабре 2020 года.

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