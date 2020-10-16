Москва, , 17:59 — REGNUM На портале мэра и правительства Москвы появился новый сервис, который позволит горожанам поддерживать благотворительные организации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Томас Гейнсборо. Благотворительность, избавляющая от страданий

«Сервис создан по инициативе самих благотворителей. С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме», — сказала Сергунна.

Пользователи, которые перечислили средства на благотворительность будут получать на электронную почту информационные письма от портала mos.ru о результатах работы сервиса.

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