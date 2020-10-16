Москва, 16 октября 2020, 17:59 — REGNUM На портале мэра и правительства Москвы появился новый сервис, который позволит горожанам поддерживать благотворительные организации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Сервис создан по инициативе самих благотворителей. С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме», — сказала Сергунна.
Пользователи, которые перечислили средства на благотворительность будут получать на электронную почту информационные письма от портала mos.ru о результатах работы сервиса.
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