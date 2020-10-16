Москва, , 17:29 — REGNUM В 2020 году рубль стал одной из худших национальных валют развивающихся рынков. Об этом 16 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал реплику главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который порадовался никому курсу рубля.

«Сложно разделить оптимизм Мантурова, — сказал Каленов. — Рубль стал одной из худших национальных валют развивающихся рынков в этом году, и его явное ослабление отразится в существенном росте цен на продукцию. А политика Минпромторга как минимум не уменьшает зависимость российских предприятий от импорта. У отечественных компаний нет возможности заменить многие импортные товары, потому что ряд производств просто уничтожены».

Например, как пояснил Каленов, необходимо практически заново создавать станкопром и радиоэлектронную промышленность.

«Это позволило бы решить достаточно острую для нас проблему обновления и развития производственных мощностей», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что ослабление курса рубля действительно может быть выгодно некоторым отраслям российской экономики.

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