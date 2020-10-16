Москва, 16 октября 2020, 17:29 — REGNUM В 2020 году рубль стал одной из худших национальных валют развивающихся рынков. Об этом 16 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал реплику главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который порадовался никому курсу рубля.
Например, как пояснил Каленов, необходимо практически заново создавать станкопром и радиоэлектронную промышленность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что ослабление курса рубля действительно может быть выгодно некоторым отраслям российской экономики.
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