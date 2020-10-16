Мурманск, , 17:23 — REGNUM Шесть инвестиционных проектов, которые будут реализованы в Мурманской области, получат федеральную поддержку. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Субсидию на создание объектов инфраструктуры получат четыре проекта: строительство завода по выращиванию мальков лосося и форели в Ретинском; освоение месторождения платиноидов Фёдорова Тундра; строительство морского навалочного терминала в Минькино; и развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском районе. Помимо этого, на поддержку из средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики смогут рассчитывать проекты освоения новых месторождений минерального сырья АО «Апатит» и АО «Ковдорский ГОК».

Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что с реализации этих проектов означает в районах и поселениях начнется новая жизнь.

«Яркий пример — Ковдор. Запасы основного карьера — до 2028 года. И если бы мы не добились этого финансирования, после 28-го года остро стоял бы вопрос дальнейшего развития экономики города. Сейчас решение принято, ГОК будет жить, развиваться. А для нас каждый населённый пункт принципиально важен», — подчеркнул глава региона.

Объём инфраструктурной субсидии по четырём проектам — более 8 млрд рублей, общая сумма инвестиций по ним — свыше 100 млрд. Благодаря им в регионе будет создано порядка 1800 рабочих мест.