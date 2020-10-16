Москва, , 17:21 — REGNUM У российского бизнеса было почти восемь лет на то, чтобы подготовиться к отмене единого налога на вмененный доход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил директор Центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который предупредил о снижении доходов местных бюджетов после отмены ЕНВД.

«Решение об упразднении ЕНВД приняли еще в 2012 году. Таким образом, бизнесу дали однозначный сигнал о прекращении действия этого режима налогообложения еще восемь лет назад. Так что нельзя говорить о том, что у налогоплательщиков не было возможности для комфортного перехода на иные режимы налогообложения, — сказал Понкратов. — Но кризисный 2020 год, мировая рецессия, вызванная пандемией COVID-19, вновь поставили вопрос о продлении действия этого налогового режима в качестве антикризисной меры, одной из мер поддержки малого бизнеса. Более того, с идеей сохранить в 2021 году этот режим для ИП в апреле текущего года выступил Минфин, но правительство не поддержало эту инициативу».

Как подчеркнул Понкратов, помимо бизнеса, от отмены ЕНВД больше всего пострадают местные органы власти — так как данный налог зачисляется в местные бюджеты по нормативу 100%.

«Но отмечу, что доля поступлений от ЕНВД в доходах местных бюджетов составляет от 3 до 8%», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова заявила, что единый налог на вмененный доход позволял уклоняться от уплаты налогов и даже отмывать средства.