Москва, 16 октября 2020, 17:21 — REGNUM У российского бизнеса было почти восемь лет на то, чтобы подготовиться к отмене единого налога на вмененный доход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил директор Центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который предупредил о снижении доходов местных бюджетов после отмены ЕНВД.
Как подчеркнул Понкратов, помимо бизнеса, от отмены ЕНВД больше всего пострадают местные органы власти — так как данный налог зачисляется в местные бюджеты по нормативу 100%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова заявила, что единый налог на вмененный доход позволял уклоняться от уплаты налогов и даже отмывать средства.