Москва, , 17:18 — REGNUM Ослабление курса рубля действительно может быть выгодно некоторым отраслям российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала оптимизм министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который порадовался низкому курсу рубля, что якобы может сыграть на руку многим российским компаниям.

«Действительно, ослабление курса национальной валюты для ряда отраслей является импульсом для развития в виде девальвационной премии, — сказала Дворецкая. — Это экспортеры и предприятия, не зависящие от импорта (а также банки с высокой валютной позицией и российский бюджет). Однако в настоящее время практически не осталось компаний, абсолютно автономных от закупки сырья и комплектующих на внешних рынках. Те же экспортеры одновременно являются и импортерами».

При этом, как подчеркнула Дворецкая, полная независимость от импорта невозможна и не нужна.

«Сельское хозяйство и некоторые производители товаров народного потребления, безусловно, показали рост. Но в условиях сокращения конкуренции с импортом снижается уровень отечественной продукции», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что разговоры о том, что слабый рубль будто бы обеспечит бурное развитие российской промышленности, звучат уже несколько десятилетий, но на практике этот метод не работает.

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