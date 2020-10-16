Москва, 16 октября 2020, 17:18 — REGNUM Ослабление курса рубля действительно может быть выгодно некоторым отраслям российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала оптимизм министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который порадовался низкому курсу рубля, что якобы может сыграть на руку многим российским компаниям.
При этом, как подчеркнула Дворецкая, полная независимость от импорта невозможна и не нужна.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что разговоры о том, что слабый рубль будто бы обеспечит бурное развитие российской промышленности, звучат уже несколько десятилетий, но на практике этот метод не работает.
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