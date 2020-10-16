Рязань, 16 октября 2020, 17:37 — REGNUM В ближайшие пять лет ПАО «Газпром» инвестирует 1,090 млрд рублей в Рязанскую область. Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы 16 октября подписали губернатор Николай Любимов и председатель правления Газпрома Алексей Миллер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
По новой программе Газпром проведёт реконструкцию пяти газораспределительных станций в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шацком районах для подключения перспективных потребителей к сетевому газу. Также будут построены шесть межпоселковых газопроводов, что позволит провести газ к домам Михайловского, Скопинского и Сапожковского районов, а также в Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе.
Благодаря сотрудничеству в Рязанской области уже газифицировано более 11 тысяч частных домовладений и свыше 110 объектов социальной сферы.