Рязань, , 17:37 — REGNUM В ближайшие пять лет ПАО «Газпром» инвестирует 1,090 млрд рублей в Рязанскую область. Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы 16 октября подписали губернатор Николай Любимов и председатель правления Газпрома Алексей Миллер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

По новой программе Газпром проведёт реконструкцию пяти газораспределительных станций в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шацком районах для подключения перспективных потребителей к сетевому газу. Также будут построены шесть межпоселковых газопроводов, что позволит провести газ к домам Михайловского, Скопинского и Сапожковского районов, а также в Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе.

«Уровень газификации в Рязанской области один из самых высоких в стране. Предстоящие пять лет для нас с вами будут ключевыми с точки зрения того, что нам необходимо обеспечить 100% уровень газификации региона. Газпром в 3,4 раза увеличивает объёмы инвестиций. Будет достигнут и значительный рост газопотребления — почти миллиард кубометров газа в год дополнительно Газпром будет поставлять потребителям в Рязанскую область. Хочу пожелать нам всем удачи и заявить, что «Газпром» останется надёжным партнером не только в вопросах газоснабжения и газификации, но и в реализации социальных проектов», — отметил Алексей Миллер.

Благодаря сотрудничеству в Рязанской области уже газифицировано более 11 тысяч частных домовладений и свыше 110 объектов социальной сферы.