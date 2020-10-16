Кострома, , 16:21 — REGNUM В Костроме модернизируют сети уличного освещения — передаёт ИА REGNUM. Победителем конкурсной процедуры на право заключения энергосервисного контракта с городской администрацией стал филиал компании ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго».

Наталья Диева © ИА REGNUM

В течение ноября 2020 года компания-подрядчик за свои средства должна будет заменить на энергосберегающие все старые ртутные и натриевые газоразрядные светильники в Костроме — всего 11,5 тысячи штук. Также в городе обновят автоматическую систему управления уличным освещением.

Начальная максимальная цена контракта, предложенная заказчиком — Службой муниципального заказа по ЖКХ, составила 416 миллионов 571 тысячу рублей. Она рассчитывалась на основе нескольких показателей — объёма потребляемой электроэнергии, срока действия контракта и тарифа за электроэнергию. Однако победителем конкурсной процедуры было признано предложение «Костромаэнерго» — 350 миллионов 616 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которую бюджет города Костромы может выплатить «Костромаэнерго» за 7 лет, на которые рассчитан контракт.

Согласно расчётам, приведённым в контракте, размер плановой экономии электроэнергии за семь лет должен достичь 47 198 787,67 кВт/ч. При нынешних ценах на электроэнергию в денежном эквиваленте это составляет 258,6 млн рублей. Для сравнения в 2019 году объем потребления электроэнергии составил 10 859 532,86 кВт/ч, то есть модернизация уличного освещения должна дать экономию более чем в 62%.

В службе муниципального заказа корреспонденту ИА REGNUM не смогли пояснить расчёт стоимости контракта в 350,6 млн рублей. Однако заверили, что принцип оплаты услуг «Костромаэнерго» неизменен — процент от экономии. Таким образом, Кострома модернизирует уличное освещение за счёт подрядчика, а рассчитается за это в течение 7 лет за счёт экономии.

Надо отметить, что энергосервисный контракт не приведёт к существенному уменьшению платежей бюджета города Костромы во время срока его действия. Снижение финансовой нагрузки можно ожидать лишь после 7 лет. При условии, что к тому времени система уличного освещения в Костроме не будет вновь нуждаться в модернизации или ремонте.