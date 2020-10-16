Москва, , 16:13 — REGNUM Министерство финансов РФ разработало и внесло на рассмотрение правительства России проект постановления о продлении льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минфином России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, озвученным на совещании с членами правительства РФ 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Министерство в рамках проекта предлагает дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на сумму в 1,1 трлн рублей, в том числе только в ноябре — декабре 2020 года — 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость о продлении программы льготной ипотеки, начавшейся в апреле 2020 года, была достигнута в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством России.