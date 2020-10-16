Москва, 16 октября 2020, 16:04 — REGNUM В настоящее время нет оснований говорить о том, что в России будто бы наблюдается тенденция по сокращению финансирования здравоохранения и образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в России «по образованию и по здравоохранению идет некоторая тенденция по сокращению».
Таким образом, как пояснила экономист, она не видит оснований для вывода о негативных тенденциях по финансированию здравоохранения и образования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Счетная палата РФ предупредила о сокращении расходов федерального бюджета на 2021−2023 годы на образование и здравоохранение.